美、日AM客戶支撐 橙的2月營收逆勢成長 16:512020/03/10 工商 陳信榮 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 胎壓偵測器（TPMS）廠橙的電子（4552）自結2月合併營收0.22億元、年增8.37％。公司解釋，雖新型冠狀肺炎疫情致使大陸OEM客戶部分訂單遞延，但受惠於美國、日本AM客戶的拉貨力道強勁，貢獻2月營收維持成長表現。橙的前二月合併營收0.46億元、年增11.19％。 橙的表示，2月營收逆勢成長，主要受惠美國AM客戶通路銷售表現暢旺，進而對TPMS產品備貨力道增溫，加上日本卡車的AM訂單維持每季穩定出貨，為整體營收注入活水。 (工商 ) #橙的 #月營收 #逆勢成長 #TPMS #合併營收 也許您會感興趣 推薦閱讀 時碩工業不受疫情影響 2月及前2月營收成長 09:312020/03/06 財經 喬山自結2月合併營收 創同期新高 11:012020/03/06 財經 《熱門族群》業績撐腰，台光電、聯茂、台虹帶勁 16:142020/03/06 財經 崇友2月合併營收 年增幅逾28％ 17:012020/03/06 財經 亞德客-KY接獲急單 3月營收可望彌補2月衰退 20:202020/03/06 財經 《業績-生醫》杏一2月營收年增逾35％，再創同期新高 10:002020/03/09 財經 AM汽車零件外銷旺 東陽2月營收逆勢揚 10:472020/03/09 財經 受疫情影響 華新2月合併營收創2012年以來新低 09:032020/03/10 財經 《熱門族群》疫情打擊，德微、台半、虹揚-KY 2月營收走疲 10:342020/03/10 財經 台積電2月合併營收933.94億元 年增53％優預期 14:102020/03/10 財經 財經熱門新聞 陸晶圓龍頭直搗7奈米 台積電叛將助陣有用？ - 財經 台股殺不下去 散戶能接？專家1句忠告救人 - 財經 太瘋狂了！下周汽油恐狂降3.7元 史上最大 - 財經 巴菲特砸3000億全泡湯？ 投資這檔股竟暴跌53％ - 財經 老牌飯店撐不住收攤 房市專家嘆：台中恐現鬼城 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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