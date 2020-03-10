胎壓偵測器（TPMS）廠橙的電子（4552）自結2月合併營收0.22億元、年增8.37％。公司解釋，雖新型冠狀肺炎疫情致使大陸OEM客戶部分訂單遞延，但受惠於美國、日本AM客戶的拉貨力道強勁，貢獻2月營收維持成長表現。橙的前二月合併營收0.46億元、年增11.19％。

橙的表示，2月營收逆勢成長，主要受惠美國AM客戶通路銷售表現暢旺，進而對TPMS產品備貨力道增溫，加上日本卡車的AM訂單維持每季穩定出貨，為整體營收注入活水。

(工商 )