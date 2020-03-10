搶攻白色情人節商機，餐飲連鎖業者紛紛推吹優惠價促銷搶客！其中，繼光香香雞自3／13至3／29期間，連續三周每逢五、六、日，推出買「香香炸雞大份1份，第二件全品項任選一樣享半價」優惠。

另外，為了要讓情人間有更多的新鮮話題及體驗，繼光香香雞於3／11起，更推出「佛卡夏醬香炸腿堡」、以及2019網友推薦前五大最愛炸物的「塔香百頁豆腐」和「塔香蘿蔔糕」系列新品，並推出套餐嚐鮮價等優惠活動搶市。

繼光香香雞表示，新品「佛卡夏醬香炸腿堡」有別於一般速食店漢堡，特別選用帶有橄欖油香氣的義大利風味佛卡夏麵包，夾入份量感十足的現炸茴香雞腿肉與大量現切高麗菜絲，炸腿肉淋上陳醋醬、高麗菜絲搭配香濃塔塔醬，酸中帶甜、多重口感風味堆疊讓人一吃就愛上！

為歡慶新品上市，繼光香香雞加碼推出佛卡夏醬香炸腿堡99元新品優惠（原價120元），以及佛卡夏醬香炸腿堡＋甜心地瓜球130元的套餐優惠（原價150元），讓粉絲可以優惠價嘗試不同新品。

根據網路排行調查，百頁豆腐和蘿蔔糕，是台灣人炸物小吃必點榜上名單；而九層塔、洋蔥等搭配佐料各有不同擁護者，在網路上掀起一波討論熱潮。因此，繼光香香雞同時推出塔香系列炸物新品，包括塔香百頁豆腐、塔香蘿蔔糕，兩大新品各項單點價35元。

同時為了讓熱愛繼光香香雞的粉絲們，享用套餐也可以嚐鮮新品，即日起點購經典組合／套餐，就可以用29元優惠價，加購塔香百頁豆腐、塔香蘿蔔糕。

(工商 )