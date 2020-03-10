環拓科技今日送件申請登錄興櫃股票 16:412020/03/10 工商 林燦澤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 櫃買中心今（10）日表示，環拓科技（7507）今日送件申請登錄興櫃股票，產業別是其他業。 根據櫃買中心資料顯示，環拓科技成立於民國94年10月間，董事長為袁連惟，主要經營業務是設備整廠輸出、熱裂解核心技術服務、環保碳黑、再生油品、蒸汽、鋼絲、廢輪胎、廢橡膠處理等，送件時資本額為9億5,100萬元。環拓科技107年營收3億7,782萬元，稅前盈餘7,222萬元，每股盈餘0.82元。 (工商 ) #環拓 #送件 #申請 #登錄興櫃 #櫃買中心 也許您會感興趣 推薦閱讀 減輕視障者學習負擔 高市祭萬元補助 04:102020/03/06 地方新聞 《店頭市場》優盛、上揚6日起預收款券 08:182020/03/06 財經 劉真傳病危裝葉克膜 如果有保醫療險可以申請理賠？ 10:412020/03/06 財經 衡平公司違反重訊查證遭處違約金5萬元 16:522020/03/06 財經 熱映、巨虹 3/9起預收款券 18:502020/03/06 財經 罷韓造冊進入最後階段 wecare：周一就送件！ 20:552020/03/07 政治 衡平 遭處違約金5萬元 04:102020/03/09 證券．權證 《店頭市場》熱映、巨虹9日起預收款券 08:032020/03/09 財經 力積電 掛牌申請邁大步 04:102020/03/10 證券．權證 僅6.4％家長申請防疫照顧假 不申請原因曝光 11:172020/03/10 生活 財經熱門新聞 巴菲特砸3000億全泡湯？ 投資這檔股竟暴跌53％ - 財經 太瘋狂了！下周汽油恐狂降3.7元 史上最大 - 財經 台股殺不下去 散戶能接？專家1句忠告救人 - 即時 老牌飯店撐不住收攤 房市專家嘆：台中恐現鬼城 - 財經 台股大暴殺！政府護盤…散戶要小心了 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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