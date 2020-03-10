櫃買中心今（10）日表示，環拓科技（7507）今日送件申請登錄興櫃股票，產業別是其他業。

根據櫃買中心資料顯示，環拓科技成立於民國94年10月間，董事長為袁連惟，主要經營業務是設備整廠輸出、熱裂解核心技術服務、環保碳黑、再生油品、蒸汽、鋼絲、廢輪胎、廢橡膠處理等，送件時資本額為9億5,100萬元。環拓科技107年營收3億7,782萬元，稅前盈餘7,222萬元，每股盈餘0.82元。

(工商 )

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