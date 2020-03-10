宏佳騰（1599）自結2月營收1.78億元，年增42.11％，公司表示，在外銷沙灘車部份，北極星（Polaris）與山葉（Yamaha）等兩大客戶維持去年暢旺的出貨動能；內銷市場受惠於2月電動機車接單量倍增，整體銷售僅次於Gogoro，居市場亞軍，因此營收相較去年成長。

宏佳騰表示，雖然今年1月受到各縣市政府補助未定的影響，導致各電動車廠單月銷量皆比去年少，但隨著補助內容陸續公布，帶動國內電動機車整體銷售成長，從1月的4.5％市占率拉升至2月的11％。1月底宏佳騰也公布全新車款Ai-1 Comfort系列，順勢拉抬市場聲量，使得交車數逐步攀升；為擴大服務範圍，電動車專屬門市也達到了24家。

宏佳騰指出，Ai-1 Comfort系列是今年首發的重點車款，輕巧的車身、親民的價格，深受許多消費者喜愛。宏佳騰執行長林東閔表示，從陸續舉辦的試乘活動中可以觀察到，消費者對於Comfort系列的乘坐舒適度、明亮LED大燈、俐落有型的外觀設計，以及平穩順暢的騎乘表現都有很好的評價。此外，在Comfort+還有可以導航和一鍵換電的Croxera智慧儀表，更是受到消費者的推崇。

法人表示，Comfort系列3月開始交車貢獻宏佳騰營收，若今年外銷能持續保持，內銷市場也逐步加溫，營運後勢值得期待。

(工商 )