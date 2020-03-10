高市觀光局長邱俊龍（左）與高市旅館公會理事長周文彬（右）齊心力推安心旅遊，鼓勵國人到高雄觀光。（高市觀光局提供／柯宗緯高雄傳真）

高市旅宿業加強防疫作業，針對入住旅客實施額溫量測。（高市觀光局提供／柯宗緯高雄傳真）

因應新冠肺炎疫情，高市觀光局今年本來推出「月月有精彩」活動，3月表定舉辦城市野餐派對，但考量活動一辦恐吸引數萬人群聚，因此暫時喊卡擇期舉行，3月改推「愛情月」，鼓勵到高雄安心旅遊，搶攻國內旅遊市場。

去年韓市府力拚觀光能見度，每月邀來代言人吸引民眾目光。高市觀光局長邱俊龍指出，今年則改為「月月有精彩」模式，1月為愛河燈會、2月為宋江陣、3月為城市野餐派對，無奈碰上疫情，只好調整策略，將野餐趴順延到12月舉行。

邱俊龍說，3月主打高雄愛情月，主推戶外郊遊，吸引國人旅遊，規畫「山盟海勢」情人遊程，山盟線包括崗山之眼、一線天、田寮月世界、壽山情人觀景台、壽與山齊打卡點；海誓線包括愛河愛之鯨、白色戀人貨櫃屋、愛河水舞、粉紅天鵝船、棧貳庫白色旋轉木馬等，鼓勵民眾多到戶外走走。

為提振低靡的住房率，觀光局攜手56家旅宿業者合作促銷，推出「曬恩愛‧幸福摩鐵」、「情人有約‧甜蜜破盤」、「買白色情人節送七夕情人節優惠」等住宿優惠。

觀光局針對旅遊景點加強防疫消毒，提供洗手乳、擦紙巾等防疫措施。高雄市旅館公會理事長周文彬指出，旅客進旅館要量體溫、提供手部消毒，旅館公共空間、電梯、房間、餐廳、餐具等都有嚴謹消毒標準作業，高雄旅宿業已作好防疫萬全準備。

(中時 )