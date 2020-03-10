新冠肺炎疫情蔓延，動搖全球市場，也波及到全球億萬富翁的財富，因為亞馬遜股價暴跌，亞馬遜公司創始人及現任董事長兼CEO貝佐斯（Jeff Bezos）的身價一夜之間少去56億美元（約新台幣1678億），過去1個月損失近180億美元。

根據《CNBC》報導，亞馬遜週一股價開盤一度跌近7%，相當於貝佐斯的財富一夜之間從1170億美元降到1100億美元，報導中更指出，貝佐斯的身價在過去1個月之間從1290億美元一路下跌。

亞馬遜股價週一收盤下跌5.29%，報1800.61美元。據《富比世》即時億萬富翁排行榜，貝佐斯淨資產現為1113億美元，較前1日減少約56億美元或4.77%。

除了貝佐斯，許多世界億萬富翁的財富也都有所損失，例如特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk），同樣隨著特斯拉股價下跌，馬斯克也在一夜間失去大約近34億美元的財富，LVMH執行長阿諾特（Bernard Arnault）亦一夜損失60億美元，比爾蓋茲及「股神」巴菲特淨資產同樣分別損失38億美元及54億美元。

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(中時電子報)