新北市目前已有14座機車考照練習場，但擁有20多萬人口的汐止卻連練習考照的地方都沒有，民眾若要練習皆須長途跋涉至基隆，經新北市議員張錦豪爭取後，交通局決定向台鐵租借汐止大同路二段與鄉長路一段口的鐵路高架下用地，作為機車考照練習場，並於10日正式啟用。

機車考照改新制後，共有8大關卡，難度增加，民眾若想考照更須花費時間練習，新北市共設置了14座機車練習場，不過人口眾多的汐止卻因沒有練習場，讓民眾相當苦惱。

汐止居民說，當地人口眾多，卻連一個機車考照練習場都沒有，他們必須跑到基隆練習，但沒有駕照怎麼騎車過去，希望有人可以協助他們。

張錦豪表示，他發現居民有此需求後，主動找上交通局，要求市府於汐止設立機車考照練習場，重視七星區民居民權益，也獲得市府允諾興建；另張錦豪也自掏腰包，購買100百本機車考照手冊供民眾至服務處閱覽。

新北市交通局指出，此案於去年中開始討論、會勘，年底成功向台電爭取租地並施工，近日完工後於10日正式對外開放。

交通局表示，105年起考照新制上路，機車考照分為8大關卡，其中「直線平衡駕駛」、「直角轉彎」最常有民眾卡關，交通局也特別整理出過關祕笈，民眾可透過掃描QR CODE觀看影片，建立正確騎乘觀念，再參加考試。

(中時 )