台南市議會10日下午召開程序委員會，決議取消3月18日的臨時會，原訂審查市府所提的57項墊付款案，經黨團協商後，針對4件具急迫性的墊付案同意先予墊付，並於下次定期會再追認。

此次程委會由議長郭信良主持，副議長林炳利及議員林阳乙、邱莉莉、蔡育輝、吳通龍、趙昆原、呂維胤等委員均出席；至於市府方面，則由副市長許育典率相關單位列席。

郭信良指出，市議會原訂4月底、5月初召開定期會，但仍需視疫情情況而定；一旦疫情嚴峻，議會內部也已著手研議，改以視訊方式開會或居家辦公的可行性。

在程委會獲得同意墊付的4件墊付案，包含：補助2020年換購低碳垃圾車、民間單位社會工作人員薪資制度計畫所需新增經費、台南市傑出演藝團隊徵選及獎勵計畫，以及2020年溫度參數養殖水產保險計畫，墊付金額總計2567萬8千元，全都是中央補助款。

會中，蔡育輝詢問垃圾車汰換標準，市府環保局長謝世傑也答覆說，12輛新車以各區隊呈報且使用超過15年者，優先予以汰換。

(中時 )