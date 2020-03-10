台灣新冠肺炎疫情再度延燒，今天新增2名確診個案，累積共47名確診者。其中1人正是國內首起院內感染個案，住在北部醫院第34名案婦女的兒子，他曾兩度到醫院探病，指揮中心一開始斷言，是家戶內感染。不過指揮中心專家小組召集人張上淳受訪表示，無法掌握這名兒子是否有跟感染的醫護人員接觸，因此也還無法排除院內感染的可能。只能說以機率來看，這三人同住，是家庭內群聚機率大。

北部一家醫院爆發首起院內感染，案例34的50多歲婦女先發病後，陸續引發三名醫護人員、一名清潔人員、兩名不同病房的病患與家屬、女兒、兒子確診。這起院內感染共引發九人確診。

不過社區防疫組副組長莊人祥表示，案例46是家庭群聚，不算院內感染。指揮中心專家小組召集人張上淳他強調，案例46有去探病兩次，但與確診家屬媽媽、和姊姊住在一起，陪病時間較少，照時間順序，會覺得在家裡感染比較可能。

但目前案例34的感染源至今不明，到底是不是醫護人員，以及案例46是否有接觸過也感染的醫護？張上淳坦言，這部分還無法掌握全貌，也不容易追，因此也無法排除院內感染這個可能性。

此外，張上淳表示，案46因為媽媽住院，當時被列密切接觸者，當時第一時間採檢，兩次都是陰性，且初步沒有任何症狀，直到3月6日至8日出現症狀，這個時候採檢才有陽姓症狀，所以前端應該是在潛伏期。他說自從義大利一家四口出現一名無症狀感染者後，就對家戶內接觸者從嚴採檢，才因而檢出這名個案

關於案46前兩次採檢都是陰性，後來才確診，其中可能的原因？張上淳表示，列入密切接觸者時他沒有任何症狀，後來經過一段潛伏期才出現症狀，也反映出，有症狀時才採檢才比較準確，但自從義大利一家四口出現一名無症狀感染者後，就對家戶內接觸者從嚴採檢，以避免前端也許還在潛伏期時還驗不到病毒。

(中時 )