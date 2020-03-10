且為方便消費者不進入建物裏購物，中友百貨也開闢快速取貨站，消費者電話預約即可請櫃姐送貨到店門口讓消費者直接付費取。（馮惠宜攝）

新冠肺炎疫情衝擊餐旅、百貨業，更有知名業者不敵疫情宣布結束營業，面對嚴峻疫情，中台灣百貨業積極救買氣，上半年百貨重頭戲購物節提早登場，因應疫情業者也展開IT戰，中友在既有中友購物網兩萬件商品與百貨同步販售；台中大遠百也將部分商品在官網開賣。

台灣防疫充份利用IT優勢讓各國刮目相看，這次百貨購物節為了讓人潮分流，業者除比促銷、比商品力，並與外送平台合作，甚至設快速取貨點，同樣也利用IT在網路另闢戰場。

中友百貨28周年慶活動12日起開放上線下全面預購，今年實體百貨化妝品買2千送2百、全館滿3000送300，名品、珠寶、大家電滿5千送5百，購物網更優惠是滿千送百直接抵抵，且超過2萬件百貨商品同步販售，顧客只要點開中友APP即可下單，全站免運商品直接送到家。

另外，活動期間持中友APP會員行動條碼於全館單筆不限金額消費或於中友購物網不限金額下單，即可獲得1組幸運號碼，即有機會參加抽每日大獎iRobot Roomba掃地機器人，百貨、購物網各抽11名；還有FB直播集氣再加抽垣戊-球型旋轉翻炒氣炸鍋、日本cado溫感護髮吹風機等好禮。

中友百貨副店長陳俊華表示，雖然網購佔整體營業額只有2％，但值此疫情嚴峻時刻，發現中友購物網業績幾乎是200％的成長，也特別在此次28周年慶活動中加入線上同步販售。

(中時 )