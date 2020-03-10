安本標準投信投資長彭炫通表示，零利率的美債環境下將促使資金流向新興市場債，雖然短線難免還是會有較大波動，但從評價面來看對尚未持有新興市場債的客戶是好的進場時間。

彭炫通表示，2020年初至今，新型冠狀病毒嚴重干擾市場信心，隨著疫情發展，再加上沙烏地發起的原油價格戰，全球金融市場經常出現單日大漲大跌，目前新興市場債券指數利差已經由今年初低於300bps擴張到470bps。

彭炫通預期，聯準會降息到零利率之日有機會到來，QE也將再次啟動，等到以上情況都發生，市場將趨於穩定。美元將走弱，最終推升其他G10貨幣的相對匯率（日幣、英鎊、歐元、加幣、澳幣等）以及新興市場貨幣的匯率市場的氛圍將向新興市場資產傾斜，特別是零利率的美債環境下，將會有許多以美元為基礎的投資人被迫持有新興美元債等資產才能獲取有意義的收益，最終使資金結構性流入新興債。

彭炫通指出，基於新興債券市場基本面平穩、美元指數不若去年強勢，以及債券具長期持有正報酬率高等特性，新興市場債的投資前景相對樂觀。

彭炫通建議，對想根據匯率高低來買新興市場當地貨幣債的投資人，由於匯率變化較股債市快，且新興市場貨幣的訊息有限，一般投資人要掌握新興市場貨幣走向，難度非常高。不如以定期定額方式來投資，長期下來可有效分散匯率風險。

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