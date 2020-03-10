台灣金聯資產管理公司關懷原鄉部落學童，10日由代理董事長郭文進帶領同仁代表前往宜蘭縣大同國小捐贈棒球隊器材設備，以實際行動支持原鄉學童體育運動發展，鼓勵小朋友充實體育專長及多元發展，並培養正確生活態度與團隊榮譽，強身健國愛家鄉，希望能協助圓每個人的棒球夢想，未來若有能力也要回饋社會。

郭文進表示，大同國小位於宜蘭縣大同鄉部落，該校為善用原住民學童體育長才，解決以往必須離鄉背井才能圓棒球夢的問題，於2016年成立棒球隊，但受限於政府預算限制，僅能以現有教室改裝為球員宿舍，內部寢具棉被、枕頭、床墊等設備，使用迄今未曾更換，令人感到不捨。為讓小朋友有更好的住宿環境，台灣金聯為善盡企業社會責任，因此全額贊助經費，將所有寢具設備全部換新。

大同國小校長李瑞甯代表全校師生感謝台灣金聯公司的經費贊助。她說，原鄉小朋友需要被關懷更需要學習機會，台灣金聯落實「在地關懷」行動，讓棒球隊小朋友有更好的住宿品質，溫暖小朋友的心也溫暖部落家長們的心，更點燃原鄉部落的生命之火，未來會以更好的成績來回饋社會各界的關心。

郭文進強調，原鄉部落多屬偏鄉，物資較為缺乏，無法像都會區小朋友享有最及時的育樂資訊，外部資源投入也較都會區少，但小朋友樂天知命，不怨天尤人，尤其大同國小成立棒球隊後，廣納全鄉具有棒球專長及興趣的小朋友，已成為全鄉社區發展的重心也是全縣棒球重點發展學校。台灣金聯非常樂於略盡棉薄之力，支持大同國小棒球隊，也希望有更多的企業投入這項有義意的活動，不要讓原鄉部落的小朋友輸在起跑點上。

郭文進指出，該公司是全國唯一政策性成立的資產管理公司，受財政部政策指導，在追求經營績效之餘，近年來對於各項公益活動投入更是不遺餘力，未來仍將秉持此一精神繼續關心弱勢團體及參與各項公益活動，以善盡企業社會責任，回饋社會。

(工商 )