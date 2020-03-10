湖北省企業預定於11日正式全面復工，而身為大陸汽車製造重鎮的武漢也可望恢復開工。近日，武漢經濟技術開發區新冠肺炎疫情防控指揮部發佈了「關於同意東風本田有限公司及供應商復工的批復」，市場指出，隨著東風本田廠房逐漸恢復產能，其他相關車企也可望同步跟進，武漢車企全面恢復近日可期。

武漢自1月23日封城以來，至今已進入第47天。大陸國家主席習近平10日前往武漢視察，不僅是疫情爆發以來首次，外界也解讀這代表疫情已獲控制、全面復工在即。

經濟參考報報導，上述文件內容顯示，根據新冠肺炎疫情防控指揮部的意見，批准東風本田及其在區內供應分階段有序開工復產，落款時間為3月9日。據稱，神龍汽車、東風雷諾、東風有限（東風日產母公司）均表示還未收到相關復工通知，上汽通用則表示需要進一步瞭解確認。

報導稱，由於湖北省內企業在3月11日前無法復產，多達1,300餘家汽車零部件企業持續停工，導致多家車企面臨斷供停產風險。以一汽為例，其在湖北共有60多家供應商。據瞭解，在一汽集團，被迫停工待件的不止一汽轎車，還有一汽解放、一汽大眾等。除生產斷供，疫情發生後，湖北省實行了嚴格的交通管控措施，商業物流受阻的情況下，庫存零部件也無法運出。多家車企都在期待武漢及湖北儘速恢復開工。

(工商 )