浩角翔起主持網路節目《鬧著玩》，節目團隊日前幫阿翔過39歲生日，當天有既定錄影行程，開錄之前所有人假裝要開會，突然有工作人員從身後拿出蛋糕幫阿翔唱生日快樂歌，團隊也不改胡鬧本性，在浩子的帶領下，故意鬧阿翔，唱了一個超沒精神版本的生日快樂歌，好朋友莎莎選在這一天探班，與大家一起祝賀阿翔生日，讓阿翔感動表示：「像這樣開心聚在一起，真的是很棒的生日禮物了！」

老婆Grace與3個小孩也在家中幫阿翔慶生，下午阿翔自己買了3個小孩最期待的巧克力蛋糕，「這是我們家的傳統，家中的成員生日都是這個巧克力蛋糕，小孩很可愛，他們只要看到蛋糕就會很開心。」雖然是自己買蛋糕，但他說：「買蛋糕時，可以想像小孩狂歡的表情，他們開心，我就很滿足了。」

莎莎（左二）特別探班，幫阿翔（左）慶生。（時代創藝提供）

老婆Grace與孩子們晚上躲在房間裡畫畫，小孩還不准阿翔進房偷看，畫作完成後，小孩一一把畫作送給阿翔，阿翔很認真看著小孩作品，畫作比較具體的是泡芙跟布朗尼，都畫了一家5口，讓阿翔深刻感受到家人相聚的重要，最小的舒芙蕾畫作比較藝術，阿翔還看不太懂，但小女兒不忘獻上甜蜜一吻，正當阿翔內心感動，抬頭一看，發現自己的蛋糕已經被小孩瓜分，「他們大概認為，畫好卡片就是吃蛋糕的入場卷吧！」

(中時 )