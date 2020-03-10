全台醫護人員不分日夜的在第一線抗戰，日前就有名男網友在臉書《爆怨公社》發文抱怨當護理師的妹妹，他在貼文中表示，妹妹忙到將近凌晨2點才脫下防疫衣吃晚餐，不但全身都被汗水浸溼，還只能吃泡麵果腹，讓他心疼地表示，「我看到心裡一陣鼻酸，我真心以她為榮，謝謝她在防疫的前線打拼。」

從LINE的對話截圖可以看到，妹妹在凌晨1點47分傳來訊息表示「全濕」，並拍了張泡麵的照片，原PO看了馬上回問「這……」、「怎麼會全濕」、「防護衣脫下來的嗎？」、「晚餐吃泡麵喔？」話語間滿是心疼，妹妹則表示，自己剛卸下穿了5個小時的兔寶寶裝，此刻才吃晚餐。

護理師妹妹忙到將近凌晨2點才脫下防疫衣吃晚餐。（圖／翻攝自爆怨公社）

此外，原PO也提到，「最近有許多醫療人員訂餐或消費被排擠的新聞，身為家屬的我，希望社會能多一點體諒和關愛，因為有他們的努力，才能保有大家現在的安定」，最後用hashtag標註「#謝謝所有醫療人員的辛苦」、「#身為醫療人員家屬的驕傲」。

護理師卸下兔寶寶裝後，全身都已被汗水浸溼。（圖／翻攝自爆怨公社）

貼文一出，立刻湧入眾多網友留言，「衷心感謝這段時間辛勞的醫護人員…還好有你們無私的付出」、「為醫護人員致敬，謝謝你們的大愛精神，辛苦你們了」、「前線醫護人員真的很偉大，希望這時候大家多多體諒他們的辛苦」、「辛苦了！台灣的守護天使」、「兔寶寶們加油，感謝你們」。

(中時電子報)