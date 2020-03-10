雲林縣北港農工學生研製「茶樹蘆薈乾洗手凝露」，可減少酒精乾洗手液造成的皮膚問題。（張朝欣攝）

雲林縣北港農工學生10日研製「茶樹蘆薈乾洗手凝露」，藉由茶樹的抗菌與蘆薈的保濕效果，減少酒精乾洗手液可能造成的皮膚問題，除了供師生使用，也分送給其他學校，希望大家共同防疫，讓雲林縣持續維持疫情零確診。

新冠肺炎持續擴散，防疫已成為全民共同任務，北港農工農經科與化工科學生也加入防疫行列，在老師指導下製作「茶樹蘆薈乾洗手凝露」，除了具備一般的防疫功能，也可減少頻繁接觸75％酒精乾洗手液造成的皮膚問題。

農場經營科老師吳秀珍表示，農經科在校園種植澳洲茶樹，做為平日教學素材，由於茶樹具有抗菌效果，此次疫情正好派上用場，同學利用所學提煉澳洲茶樹純露，做為乾洗手凝露的主要原料。

化工科主任李長孟則指導學生將茶樹純露加入蘆薈凝膠粉製成凝膠，再用酒精調配成酒精濃度75％的「茶樹蘆薈乾洗手凝露」。茶樹純露氣味芬芳且具抗菌功能，蘆薈凝膠則可保濕，比起一般乾洗手液，有著更好的消毒、抗菌、保濕效果。

學生們認為學以致用製作「茶樹蘆薈乾洗手凝露」，讓他們獲益良多，因為以往都是各別科班研製產品，此次化工與農經跨科合作，讓產品更加實用，也很高興能為防疫盡一分心力。

北港農工校長廖宏瑩指出，「茶樹蘆薈乾洗手凝露」的製過過程相當繁複，加上學校教學用的酒精庫存不多，因此產量有限，除了供校內師生消毒使用，也將分贈給其他學校共同防疫。

(中時 )