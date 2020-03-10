出身韓團東方神起的韓星朴有天因遭到前未婚妻爆料涉嫌吸毒，隨後又傳出涉嫌性侵案，聲勢與演藝事業跌到谷底，近日他合體昨（9）日生日的演員弟弟朴有煥開直播，一起和粉絲打招呼，不過近來不只開通IG跟粉絲互動，他合體弟弟直播的行動，也被解讀是為復出試水溫。

朴有天（左）合體弟弟朴有煥（右）開直播慶祝弟弟29歲生日。（圖／翻攝自韓網）

朴有天2016年被四名女性控告他在廁所強制性侵，雖然最後罪名無法成立，但形象已跌入谷底，原本不離不棄的富家千金前女友更爆料他吸毒，最後罪名成立被判緩刑，宣布退出演藝圈，但他1月才在泰國舉行售票見面會，更預告會復出，都讓韓國部分網友覺得他不知反省。不過也有網友認為「他已經反省夠久了」。

朴有天。（圖／翻攝自韓網）

朴有天和朴有煥兄弟在出事後，活耀於網路上，尤其是朴有煥轉當直播主，時常曝光哥哥的近況，但兩人昨日合體後原本朴有天在IG上傳兩人合照，但由於網友留言爭議性強，現在也已刪除。

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(中時電子報)