最近網路流傳一段影片謠言訊息，描述「台灣研發成功快篩，中國在WHO搶收割」的翻譯片段，各大媒體也對此做出報導，甚至描述「中國竟在世衛收割成果」的說法，刻意誤導來源影片的內容。據事實查核中心網站MyGoPen指出，這則訊息完全是以移花接木手法進行時空錯置的謠言，影片片段是今年2月6日 WHO 會議影片，但台灣中研院研究成果發布則是在3月8日，跟快篩完全沒有直接相關。

MyGoPen查核中心指出，這段影片訊息是時空錯置的謠言，使用的是 2020/2/6 當時世界衛生組織的會議影片，實際研究成果發布則是在 2020/3/8，但卻描述「台灣研發成功快篩，中國在WHO搶收割」的誤導內容。

查核中心說，從網路流傳的影片上方，可以發現這段文字「EXECUTIVE BOARD - 146th session - Video On Demand」，顯示是第 146 屆的世衛組織執行委員會會議，主要在2020年2月3日至2月8日在世衛組織總部日內瓦舉行。經查證發現這段影片是在 2020/2/6 的 09:00-12:30 的片段，而至於中國大陸發言的時間片段比對，開始的時間則是約 3:16:00 的發言。實際針對畫面時間與相同對白的影片截圖，在 3:17:59 的地方都是一樣的。這段發言台灣於 2020/2/6 也有相關新聞報導。

「台灣研發快篩成功，中國在WHO收割」影片的新聞，在台灣有大量的媒體報導或轉載，有些媒體還刻意加油添醋讓假新聞看起來更誇張。（圖／mygopen.com)

查核中心指出，台灣順利研發快篩的發布時間是 2020/3/8，中研院粉絲專頁有對此發布「4小時縮短為15分鐘」的消息。成功研發快篩發布時間與 WHO 的會議時間有很明顯約一個月的差異，這主要是移花接木時空錯置的謠言內容。

查核中心表示，在防疫期間，常常有假新聞藉機流傳，中國大陸在發言上對台灣論述的內容是否適當，自有普羅大眾去評斷，但我們仍應謹慎面對此類操作輿論風向的假訊息，避免製造更多的紛爭與亂源。

(中時電子報)