新冠肺炎疫情衝擊加大，知名旅館、餐飲、零售業接連傳出關店歇業，根據商仲針對新冠肺炎針對亞太地區動產市場報告指出，已有業者實施無薪假、調整營運時間，此波疫情將造成營運業者品牌大洗牌；不過，網購、物流業以及大數據中心，卻趁勢異軍突起。

根據高力國際發布的《新冠肺炎：對亞太地區房地產租賃市場的影響》，以及《新冠肺炎：對亞太地區房地產資本市場的影響》等兩份評估報告中指出，假設該疫情在今年上半年達到高峰並出現拐點，預期亞太地區房地產將在下半年開啟復甦契機。

報告指出，今年上半年，新冠肺炎將對全亞洲的GDP增長造成衝擊，投資型房地產銷售可能因此走弱，不過，如果疫情在上半年達到峰值，預計下半年市場情緒將迅速回升，為投資者提供了趁現在逢低買入的機會。

高力國際表示，目前該疫情帶來的經濟壓力，包括多數國家境內的各類大型活動取消、並提出旅行禁令，以及強制居家辦公等，導致上半年辦公室租賃需求減少，若從具備彈性以及靈活辦公空間的租戶的角度來看，其實可趁此機會簽訂更有利的租約，至於，其他機構可以在疫情全面爆發時採取觀望態度。

高力國際指出，目前疫情帶來的經濟壓力，包括多數國家境內的各類大型活動取消、提出旅行禁令以及強制居家辦公等，導致上半年辦公室租賃需求減少，但也因為新冠肺炎衝擊，更加大網購商機，拉升物流空間和數據中心的需求，此外，居家辦公的要求，也促進對數據中心需求的激增。若從具備彈性以及靈活辦公空間的租戶的角度來看，其實可趁此機會簽訂更有利的租約。

至於台灣方面，高力國際台灣董事總經理劉學龍指出，零售業、餐飲業與旅館業因民眾減少外出短期衝擊深，已有業者實施無薪假、調整營業時間、或加大線上線下整合力道度過疫情，此波疫情將造成營運業者品牌大洗牌。

對投資市場而言，上半年投資人觀望心態濃厚，恐拉長商用不動產交易期，所幸市場利率仍低，投資人依然尋找機會，預期下半年疫情控制後，可望反彈。

劉學龍強調，預期今年上半年企業租戶的擴編或增租計畫可能放緩，所幸台北市今年新增供給有限，不至於對市場造成太大衝擊，在搬遷難度增加的情況下，預期原址續約將為主要選擇。

(文章出自富比士地產王)

(中時電子報)