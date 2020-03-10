受到新冠肺炎影響，職安署表示，勞動條件專案勞檢全面延後，至於安全衛生勞檢包括營造業、化工業等仍會執行，但涉及如醫療院所等高風險事業單位安全衛生的勞檢及申訴案的勞檢等仍會先報備指揮中心討論。

據統計，107年全年的專案勞檢包括勞動條件的1829廠次，包括醫療院所、勞動派遣、國道客運等；107 年度已完成之專案檢查，總計實施檢查106693廠次，包括春安檢查、部會聯合稽查等；職安署署長鄒子廉表示，目前針對所有的勞動條件專案檢查全面延後，但法遵訪視、安全衛生及申訴案的勞動檢查依舊會進行。

鄒子廉提及，若醫療院所涉及申訴案及安全衛生等勞動檢查，職安署會先與指揮中心討論，再行後面是否要檢查。

至於日前傳出有院內感染的醫院是否有通報職安署或執行勞動檢查？鄒子廉指出，院內感染優先適用傳染病防治法，不得外洩資料，尊重中央流行疫情指揮中心的權責，但若後續勞工需要幫忙，會予以協助。

(中時 )