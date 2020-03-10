新黨主席吳成典今日發表公開信給國民黨主席江啟臣，質疑江啟臣接任國民黨主席時不提九二共識的作法，以下為其公開信全文：

江主席啟臣兄鈞鑒：

啟臣兄，恭喜你當選新任中國國民黨主席！過去新黨與貴黨堅持九二共識，反對台獨理念一致、行動一致，但你在競選過程中，認為九二共識「過時」且「欠缺彈性」，成典本以為這只是選舉語言，但日前在中國國民黨主席交接典禮上，你對九二共識依舊隻字未提，令人不解。

你就職時說，貴黨當務之急，是先「重新贏得台灣社會的信任」，才能去談「如何拉近兩岸共識」，那是否意謂過去依靠九二共識，所得到的成果都將否定、都是負面？如果選舉勝利就代表「贏得台灣社會信任」，那蔡英文2020大選得票高達57％，貴黨對兩岸關係又有何置喙的餘地？是否意謂貴黨放棄兩岸話語權，拱手讓予民進黨？

2018年高舉九二共識的韓國瑜，可以在綠營長期執政的高雄市勝選，代表問題不在九二共識，貴黨不應將「九二共識」作為2020大選失敗的代罪羔羊，這既不真實，也無助於中國國民黨再翻身。

九二共識是過去兩岸關係的定海神針，從辜汪會談、國共論壇、兩岸簽署的協議、到兩岸領導人可以見面的馬習會，都是依靠九二共識來完成。如今你身為主席，代表中國國民黨不提九二共識，對過去曾為兩岸和平穩定努力的前輩情何以堪？貴黨不要九二共識，今後有何立場反對台獨？貴黨不要九二共識，又有什麼「東西」可以替代？這對於現階段的兩岸關係與發展，除了雪上加霜，毫無助益。

在此緊要關頭，新黨認識到問題的嚴重性。作為同陣營的朋友，我願意在適當時機與你見面，聊聊九二共識對兩岸關係的重要性，攜手重走正確的道路。

如果貴黨放棄九二共識，那民進黨對九二共識的一切攻擊、污衊就得逞了，兩岸關係勢必波濤洶湧，再也無法平靜！如果貴黨不要九二共識，那新黨只有責無旁貸，結合所有認為需要九二共識的朋友，一同扛起維護兩岸和平穩定的大旗，繼續奮鬥！

敬頌 時祺

吳成典 敬 上

2020年3月10日

(中時 )