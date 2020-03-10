受到新冠肺炎疫情衝擊，大陸寶鋼10日開出4月份內銷盤價，除了厚板和中低牌號非方向性電磁鋼片、及方向性電磁鋼片產品價格維持平盤外，其它熱軋、酸洗、普冷、熱浸鍍鋅及電鍍鋅等多項鋼品，都呈現下跌局面。

其中熱軋每公噸調降50元人民幣；酸洗、普冷、熱浸鍍鋅及電鍍鋅鋼品每公噸都下修100元人民幣，至於高牌號的非方向性電磁鋼片則每公噸上調100～300元人民幣。

(工商 )