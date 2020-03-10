新冠病毒肺炎疫情在日本衝擊觀光業，旅館飯店被大量取消訂房，紛紛發出哀嚎，卻也有旅館不放棄，直接以苦肉計對抗疫情，結果奏效成功吸引顧客。

箱根溫泉旅館「一之湯」官網。（https://www.ichinoyu.co.jp/））

日網《Career Connection News》報導，位於神奈川溫泉名勝箱根的「一之湯」溫泉旅館是創業390年的老舖，面對空前疫情，上周獻出5月、6月平日限定早鳥特價方案，別稱「新冠病毒饒了我們吧特價方案」，不僅可入住附有露天溫泉的客房，兩天一夜還附晚早兩餐，且價格壓到一人3900日圓（約台幣1150元），幾乎是一般無餐的商務旅館住宿一夜的半價，預約蜂擁而至（現已截止），立即宣布客滿。

該旅館在官網表示：「日本全國現在面臨危難、大家一起加油！大家一起用力喊『「新冠病毒饒了我們吧！』」有日網民在推特發出「觀光業界的朋友們 真的是辛苦你們了…」同情之聲，卻也為迅速客滿感到驚奇。

(中時 )