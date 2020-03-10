史嘉蕾喬韓森（Scarlett Johansson）主演的超級女英雄電影《黑寡婦》，不畏全球新冠肺炎疫情，將如期將在四月底上映，外媒預估首周票房可達到破億美金，有望成為漫威英雄獨立電影票房第3高的作品，僅次於《黑豹》和《驚奇隊長》。該片劇情延續《美國隊長3》之後，黑寡婦因為幫助美國隊長而被通緝，回到俄羅斯與姊妹相聚，並且要解救其他被反派「模仿大師」控制的特務。

《黑寡婦》電影海報。（漫威影業提供）

史嘉莉喬韓森擔綱主演《黑寡婦》故事時間設定於《美國隊長 3：英雄內戰》之後，並在《復仇者聯盟：無限之戰》之前，劇中的黑寡婦想拋下一切重新來過，但「過去」卻不願放過她。預告完整地交代故事來龍去脈，且「模仿大師」更運用他只要親眼見過，即可複製來自身使用的特殊能力，使出「黑豹」雙手交叉胸前、「美國隊長」持盾牌的招牌動作，讓影迷超級期待！

《黑寡婦》由《顫慄柏林》導演凱特蕭蘭（Kate Shortland）執導，史嘉蕾喬韓森演出「黑寡婦」娜塔莎（Natasha），而《我和我的摔角家庭》弗洛倫斯佩治（Florence Pugh）演出「第2代黑寡婦」葉蓮娜（Yelena），而《怪奇物語》大衛哈伯（David Harbor）飾演類似「蘇聯版美國隊長」的「紅色守護者」（Red Guardian），其他卡司包括《真寵》瑞秋懷茲（Rachel Weisz）、《使女的故事》OT法格本（OT Fagbenle）等，該片台灣搶先美國、4月30日上映。

(中時 )