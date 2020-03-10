外商企業家從雅加達進口10萬片口罩，捐贈給嘉義縣國小師生，10日由嘉義縣長翁章梁（左三）代表捐贈給文昌國小。（嘉義縣政府提供／張亦惠嘉縣傳真）

翁章梁也向小朋友示範正確戴口罩及洗手方式。（嘉義縣政府提供／張亦惠嘉縣傳真）

新冠肺炎疫情肆虐，外商企業家也是台灣女婿的潘杰賢，日前從從國外進口10萬片備用口罩捐贈給嘉義縣小學，嘉義縣長翁章梁10日上午親自把口罩送到文昌國小，並視察校園防疫SOP及整備情形，還擔任代言人教導小朋友如何正確戴口罩和洗手。

翁章梁10日上午前往新港鄉文昌國小了解校園是否落實各項防疫工作，並致贈潘杰賢捐贈的口罩。翁章梁表示，在疫情大流行期間，口罩就是救命物資，潘執行長在防疫期間、全台到處缺口罩的時候，將口罩捐給嘉義縣的學童，是很重要、很珍貴的防疫資源。

潘杰賢是新加坡人，也是台灣女婿，帶小孩上學時發現小朋友的防疫真的很重要，便想盡一份力， 日前從雅加達進口一批數量10萬片的防疫口罩，捐贈給嘉義縣125所小學，由翁章梁代表接受，這批口罩將發放至各國小應急之需。

翁強調，新港是媽祖香客朝聖重地，來自全國的信眾絡繹不絕文昌國小距離新港奉天宮僅一街之隔，防疫工作務必滴水不漏，另，校長賴英杰也說明訪客進入校園的標準作業流程、成立防疫工作小組每周定期召開防疫會議、透過教師與家長聯絡群組提供學校最新防疫訊息、每周定期衛教宣導、人車管制等作為，確保防疫無死角。

嘉縣教育處長陳添丁表示，這周開始會將口罩配送到學校，嘉縣國小師生人數約2萬初，每人可分配到4片口罩。

(中時 )