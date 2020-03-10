東港安泰為減少防疫物資使用並兼顧醫護品質，近日在院外1間半開放空間成立獨立採檢室，並將Ｘ光機搬到室外，讓有發燒、旅遊史、接觸史等需要接受採檢的民眾，不必進到醫院也能做。（謝佳潾攝）

東港安泰同時建置獨立發燒篩檢中心與急診分流。(謝佳潾攝)

東港安泰也將慢性病處方箋領藥處移到室外，做到「分艙分流、盡量不讓民眾進入醫院」的最高防疫原則。(謝佳潾攝)

東港安泰為減少防疫物資使用並兼顧醫護品質，近日在院外1間半開放空間成立獨立採檢室，並將Ｘ光機搬到室外，讓有發燒、旅遊史、接觸史等需要接受採檢的民眾，不必進到醫院也能做。（謝佳潾攝）

因應新冠肺炎疫情延燒，口罩實名制2.0上路，但站在第一線的醫院防疫物資卻嚴重吃緊，東港安泰醫院估算，目前庫存的隔離衣恐怕撐不到1個月，因此近日啟用獨立採檢室，不讓民眾進入院內以減少資源使用，同時也建置獨立發燒篩檢中心與急診分流，提升防疫量能。

「醫院的防疫物資真的太缺乏！」東港安泰醫院榮譽院長蘇清泉指出，當大家都在關注口罩夠不夠用時，唯有站在防疫第一線的醫護人員擔心隔離衣、防護衣還有沒有，而答案往往令他們壓力倍增，以東港安泰來說，防護衣約剩500件、隔離衣約800件。

蘇清泉說，隔離衣、防護衣過去多靠中國、越南、菲律賓進口，且生產原料也幾乎仰賴他國，若這些國家再不開工趕製，對台灣醫護很不利，以東港安泰1天約用掉30件隔離衣來看，如果不再控管使用，可能不到1個月就沒得用。

他無奈說，有加護病房的醫護人員為留隔離衣以防疫情大爆發時有得穿，目前已穿起布製隔離衣，彷彿回到過去般，靠高溫消毒來防堵病菌。

東港安泰為減少防疫物資使用並兼顧醫護品質，近日在院外1間半開放空間成立獨立採檢室，並將Ｘ光機搬到室外，讓有發燒、旅遊史、接觸史等需要接受採檢的民眾，不必進到醫院也能做。蘇清泉說，以往民眾進到醫院做採檢後，幾乎要全面消毒，而啟用獨立採檢室後，只需顧好這個區，就能有效防範交叉感染。

此外，院方也建置獨立發燒篩檢中心與急診分流，同時將慢性病處方箋領藥處移到室外，做到「分艙分流、盡量不讓民眾進入醫院」的最高防疫原則。

(中時 )