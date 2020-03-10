胡宇威現身受訪，宣傳《我在北京等你》。（粘耿豪攝）

胡宇威現身受訪，宣傳《我在北京等你》。（粘耿豪攝）

胡宇威現身受訪，宣傳《我在北京等你》。（粘耿豪攝）

胡宇威露面受訪認真戴口罩。（粘耿豪攝）

胡宇威演出的陸劇《我在北京等你》正在愛奇藝台灣站熱播，受新冠肺炎疫情影響，該劇上檔時取消大陸宣傳行程，他10日現身接受台灣媒體訪問，見到記者各個都戴口罩，讓認真防疫的他數度笑說「我也滿想戴口罩」，原本他還希望可以不出門、用手機「視訊」受訪。他近來除了盡量不出門，還加強健身、增強體魄，甚至也準備了不少玉米片、泡麵等乾糧，但他笑著自曝，乾糧買回家後還會用酒精噴一遍，被取笑「果然有點神經質」，他則否認：「沒有啦！如果我帶著病毒，傳染給旁邊的人，不是更嚴重嗎？」

許久沒公開露面的他，頂著因當紅韓劇《梨泰院》男主角朴敘俊而爆紅的「栗子頭」現身，他笑說理短髮只是為合符合自己現在的狀態，想要Man一點、壯一點，因現在疫情關係，不少工作取消，他多了很多時間可以好好運動、加強健身。此外大多待在家裡打電動、煮飯，盡量不外出，也減少外面用餐，偶爾叫外送，但覺得外送食物可能也有點風險，所以還是在家自己煮飯居多。

胡宇威不諱言工作多少有受到疫情影響，新戲有暫延也有正在談的，有工作邀約時他會考量是否會在密閉空間，原本三月底要去日本拍廣告，幸好後來已經取消，「嚇死了，廠商不取消，我自己會取消。寧願不要接，因為命比較重要」。

他力誇台灣防疫做得非常好，已經是全世界都認可，他也曾去排隊買口罩，「我雙號，我是拿居留證去買」，慶幸自己運氣好，經過排隊人龍時就心想晚一點再去，結果排在最後，沒有排很久就買到了，就連買酒精也是很幸運。之前台灣人盲目跟著香港人搶衛生紙時，他發現家裡剛好沒了，就去大賣場跟著買了兩條，「買回來才發現，買這麼多衛生紙要幹嘛？搶乾糧才是正確，這比較實在吧！」

被虧防疫防到有點神經質的他笑著否認，覺得自己還不至於到緊張程度，反而是國外現在都在亂搶東西，才是有點over，他說之前爸媽要從台灣回紐約，他送他們去機場，第一次發現機場除了工作人員以外都沒有什麼人，有點末日的感覺。父母飛回紐約時，原本當地才確診一、兩例，最近那一區確診人數已經暴增，所以連外國人都開始戴起口罩，「之前華人、亞洲人戴口罩還被罵、被取笑，其實笑他們的人才是傻瓜吧！」他的父母現在已經多半不太出門，頂多在自家前院、後院走動。

他與陳庭妮緋聞傳了7年多卻始終沒有公開認愛，被問是否也會和曾之喬、辰亦儒一樣交往10年都不認，最後直接宣布結婚？他傻笑說：「很難說，也是驚喜不是嗎？」被問現在交往對象還是同一人嗎？他又裝傻：「你是說誰？你不知道？我也不知道是誰！」個性頑皮、一向喜歡製造各種驚喜與驚嚇的他，承認自己將來如果要求婚，會走「滿逼人」的公開驚喜路線，以前想過要找人在街道上快閃跳舞，但要花一筆錢也不知道哪裡找這麼多人，覺得看球賽時公開求婚也不錯，但萬一被拒絕會很丟臉，「不過就算被打鎗， 也是一種Surprise！」

新冠肺炎,新型冠狀肺炎

(中時 )