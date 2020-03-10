罷韓團體貼出影片自清，強調進入高市選委會後，全員戴口罩、配合防疫。（Wecare高雄提供／袁庭堯高雄傳真）

罷韓團體9日送40萬份二階連署書至高市選委會，遭批戴口罩不實、在狹小空間內群聚，升高防疫危機。Wecare高雄臉書發文痛批，交件場地是高市選委會指定，已配合防疫還是被抹黑。

Wecare高雄針對昨日送件行動遭新聞局抹黑是「防疫破口」相當不滿，強調送件前，已與高市選委會開會並報告準備送件的數量、箱數等資訊，就連動線安排、防疫規劃及相當配合事項都有事先確認，

最後，高市選委會指定送件場地為「5樓會議室」，為了配合高市選委會大樓只有一部電梯的限制，罷韓團體也找來百餘名志工協助，以人龍接力方式，沿著樓梯搬運上樓。

Wecare高雄表示，昨天上午10點志工們陸續進大樓，配合防疫管制措施測量額溫，超過37度就不進場、另找替代人選，也落實用酒精消毒雙手、配戴口罩。送件後也只留25名志工協助清點，完畢後於下午1點全員撤離。

Wecare高雄質疑，既然認為高市選委會場地狹小密閉、有防疫風險，何不事先規劃出一個方便送件的場地？Wecare高雄甚至直指，這一切就是副市長兼高市選委會主委陳雄文弄出來的，又再度呼籲陳雄文辭去主委一職。

「我們能夠理解基層的公務同仁辛勞，盡力配合不為難大家！」Wecare高雄強調，送件目標就是「盡快完成送件清點」，不滿為何市府要抹黑他們防疫不確實。

(中時 )