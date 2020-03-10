武漢方艙醫院，今（10）日全部休艙。圖為9日江漢方艙醫院休艙。（中新社）

大陸湖北武漢市方艙醫院，宣布全部休艙。自2月5日成立以來，14家方艙醫院總共容納1萬2千多名輕症的新冠肺炎病患，最後49名病患於今天全部出院。

根據《中新網》報導，湖北武漢武昌方艙醫院患者於今（10）日下午2時30分走出醫院，這是武昌方艙醫院最後一批患者。他們出院後，武昌方艙醫院將會休艙；並且，武漢市所有方艙醫院全部休艙。

(中時電子報)