任務完成 武漢方艙醫院全部休艙 17:542020/03/10 中時電子報 丁世傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 武漢方艙醫院，今（10）日全部休艙。圖為9日江漢方艙醫院休艙。（中新社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 武漢方艙醫院，今（10）日全部休艙。圖為9日江漢方艙醫院休艙。（中新社） 大陸湖北武漢市方艙醫院，宣布全部休艙。自2月5日成立以來，14家方艙醫院總共容納1萬2千多名輕症的新冠肺炎病患，最後49名病患於今天全部出院。 根據《中新網》報導，湖北武漢武昌方艙醫院患者於今（10）日下午2時30分走出醫院，這是武昌方艙醫院最後一批患者。他們出院後，武昌方艙醫院將會休艙；並且，武漢市所有方艙醫院全部休艙。 (中時電子報) #方艙醫院 #休艙 #武漢 #新冠肺炎 #新型冠狀病毒 # COVID-19 #台灣 #大陸 #全球 也許您會感興趣 推薦閱讀 英雄不跟病毒鬥 《花木蘭》《007》延檔 04:102020/03/06 娛樂新聞 打擊新冠肺炎假消息 臉書推特YouTube全面防堵 17:102020/03/06 科技 富邦壽醫療險保戶罹新冠肺炎多給6千元 18:432020/03/06 財經 新冠感染者不隔離 陳建仁：萬人會感染 13:432020/03/07 政治 免到醫院體檢 壽險業啟動視訊生調服務 04:092020/03/08 金融．稅務 疫情衝擊 奪牌數可能大洗牌 04:102020/03/09 生活新聞 世衛非洲辦事處：努力確保非洲國家監測到首例病例 17:062020/03/09 兩岸 3大機構砸1.25億美元 啟動「新冠肺炎治療加速器」計畫 17:422020/03/10 財經 蓋茲基金會攜手萬事達卡 推動新冠肺炎新藥加速研發 17:362020/03/10 科技 武漢14家方艙醫院全部休艙 網友：關門大吉！ 17:412020/03/10 兩岸 兩岸熱門新聞 【假新聞】台研發快篩 陸WHO搶收割？查核中心：造假的謠言 - 兩岸 江啟臣未收大陸領導人賀電 原因曝光 - 兩岸 武漢14家方艙醫院全部休艙 網友：關門大吉！ - 兩岸 習近平考察武漢 港媒：釋3大政治訊號 - 兩岸 - 工商 華航武漢包機 預定19：45返抵桃園 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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