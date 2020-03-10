時力立委邱顯智今日接受訪問表示，很多企業放無薪假，影響很多勞工，也不通報。執政黨應該做的是修法強制通報，而不是把「無薪假」改成「減班休息」，在名詞上打轉。

近日勞動部拍板定調，以後絕口不提「無薪假」，改採「減班休息」的說法，民眾黨對此譏諷「蔡政府應該要拿諾貝爾文學獎」。邱顯智表示，無薪假不管改什麼名字都一樣，做這些事沒有意義。

邱顯智指出，據了解，自2月21日起，至少就有57家企業放無薪假，而現在實際放無薪假的狀況，勞動部真的有掌握到嗎？過去勞動部掌握無薪假是用產業類別區分，但觀光、店家、攤商等等行業別，卻難以看出真實現況。

邱顯智說，很多企業放無薪假，但都沒有申報，導致政府根本無法掌握。勞動部現在要趕快做的是修法，要求放無薪假的企業或雇主強制通報，而不是整天在那邊改名。

無薪假,減班休息,諾貝爾文學獎,你不要那麼專業好不好,邱顯智,勞工是心裏最軟的一塊

(中時 )