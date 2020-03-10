台中50歲的陳姓女子平時熱愛攝影，假日時更呼朋引伴爬山、拍攝風景，日前她感覺拍照時「鏡頭總是霧霧的」，一度以為是相機有問題，後來就醫檢查才知是眼睛黃斑部水腫所導致，所幸經接受長效型類固醇治療，視力大幅改善。

亞洲大學附屬醫院眼科醫學中心副主任林純如指出，黃斑部水腫多是因糖尿病、高血壓或高血脂控制不佳導致不健康的視網膜血管滲漏引發，若沒有及時治療，恐造成無法改善的視力損害，陳女一開始接受抗新生血管生成因子抑制劑治療，無奈她體質特殊，治療效果不佳，依健保規定必須改用其他藥物。

林純如說，今年3月1日開始，健保針對新生血管生成因子抑制劑療效不佳的患者，開放申請長效型類固醇藥物，藉以提升他們的視力，經評估若再使用新生血管生成因子抑制劑仍會出現局部視網膜發炎情況，必須搭配抗發炎藥物，建議陳女接受長效型類固醇治療，可達到2種治療效果，且藥效可持續4至6月。

陳女經接受長效型類固醇治療後，視力大幅提升，現在又能重拾最愛的攝影。林純如呼籲，民眾就感覺視力有異常，應儘速就醫，避免錯過黃金治療期。

(中時 )