在多數產業2月營收受到疫情影響同時，信紘科(6667)在施作拆移機服務工程持續認列營收，加上今年農曆春節提前，2月營收達到1.16億元，年增達124.03％；累計前2月合併營收為2.19億元，年增86.9％。

信紘科表示，今年首季營運在中科晶圓廠與南科先進製程廠等的建置及擴充進度如預期陸續完工，相關成本及費用也於今年第1季認列完成，新建廠開始進入設備裝機的階段，帶動拆移機及廠務系統設備等需求明顯增溫，在拆移機服務工程穩定施作的進度下，加上多項化學供應系統、製程特殊廢液回收減量等設備訂單也出貨裝機，使2月營收逆勢成長。

第1季適逢農曆新年、工作天數較少，加上新型冠狀病毒肺炎疫情影響，大陸地區設備業務接單延後，短期對第1季營運雖有干擾，但整體對於公司影響有限。信紘科藉由從廠務系統設備商往半導體前段製程設備商的突破，將有助於持續拓展公司於半導體產業的市占率。

(時報資訊)