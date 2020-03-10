醫美保養需求仍在，帶動雙美(4728)旗下膠原蛋白植入劑銷售，2月合併營收為新台幣3616.4萬元，年增15.7％，前2月合併營收為新台幣1.12億元，較去年同期成長82.62％。

雙美表示，短期雖因新冠肺炎疫情工作拉長大陸假期，致使出貨的工作天數較少與外出消費力道減緩，但觀察目前於華東、華南等地區的醫美診所皆已陸續復工，且大陸子公司於2月17日線下一復工後即接獲多張膠原蛋白植入劑訂單出貨的通知，凸顯雙美近年來致力於醫美保養產業的品牌力提升成效逐步展開。

雙美指出，今年首季雖因新冠肺炎疫情對整體醫美保養產業帶來負面的干擾，公司不僅透過線上直播、Facebook粉絲專頁、線下交流等與更多整型美容外科與皮膚科的醫療美容醫師、代理商等了解膠原蛋白專業醫學美容的使用與注射技術，同時也赴台灣工業技術研究院與生醫與醫材研究所深度交流，在臨床領域運用中其膠原蛋白與再生醫學結合的醫學美容技術，凸顯雙美從內而外貫徹TFP(Target、Focus、Persistency，目標、聚焦、堅持)營銷戰略計畫的精神，也鼓勵培養醫師「醫、教、研」三個領域專業綜合型的醫美人才，將有助推進雙美品牌邁向國際化，為整體營運增添新一波成長柴火。

(時報資訊)