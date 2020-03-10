假期效應延續加上宅經濟發酵，配合與宇峻(3546)聯合發行的手遊《三國群英傳M》等新遊戲上市，智冠(5478)2月營收5.75億元，年增20.33％；累計前2月營收11.68億元，年增18.16％。

智冠子公司新作雙雙報捷，遊戲新幹線與宇峻聯合發行的MMORPG國戰手遊《三國群英傳M》於2月18日雙平台登場，憑藉著完整承襲《三國群英傳Online》經典玩法與長達15年的玩家經營，成功集結老玩家回歸體驗，核心國戰玩法更吸引眾多玩家踴躍參與，註冊玩家會員數已逾100萬，並快速登上遊戲暢銷榜App Store第一名、Google Play第二名，締造國產手遊最高紀錄。《三國群英傳M》3月底也預計推出改版活動，帶來更多精彩內容。

另外一款線上遊戲《古劍奇譚網路版》於2月14日不刪檔上線，為端遊市場睽違已久的大型MMORPG產品，主打知名IP龐大豐富的遊戲內容與精緻美術畫面，且以少見的時間制收費與商城制度強化遊戲平衡，深獲玩家青睞，吸引25萬玩家註冊加入，3月12日將正式開放公測版本，希望創造另一波遊戲高峰。而遊戲新幹線挾帶於2月中陸續推出的兩款新上市遊戲貢獻，推升該公司營收創近8年來單月最高。

子公司網龍開發中3D武俠MMORPG手遊《黃易群俠傳M》日前舉辦粉絲團社群直播活動，請來製作人、主策畫與玩家線上交流，首度釋出遊戲畫面，該款遊戲除了致力重現《黃易群俠傳Online》的經典內容，還要結合現今手遊的新元素，為玩家帶來全面進化的武俠體驗。

金融科技事業群方面，藍新集團持續發展金流服務，旗下子公司簡單行動支付推動《ezAIO簡單收》實體商店多元收款整合服務，期望擴大實體商店通路佈局，打通支付市場消費應用層面，建構多元完善的行動支付生態圈。

(時報資訊)