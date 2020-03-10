晶華2月合併營業3.78億元，較去年同期下滑將近3成，主要受到新型冠狀病毒肺炎疫情的影響，全球商務旅遊中斷和韓國及日本疫情升高，以致大台北地區觀光業營業額大幅減少。另餐飲部也因大型宴會春酒及喜宴延期或取消導致收入縮減。

至於台北地區以外的酒店，則因寒假延長造成國內旅遊需求大增、加上適逢228連假旺季，減少了對酒店營運的衝擊，進而帶動整體業績表現逆勢成長。

早在1月份疫情爆發初期，晶華國際酒店集團即全面啟動防疫措施，確保顧客與員工的健康，目前更提升至防疫2.0，於停車場入口即測量駕駛和所有乘客的體溫，甚至在台北晶華酒店大門口測量計程車司機的額溫，以保障從酒店搭車的賓客安心無憂。

此外，所有的外帶餐點皆附有安心小卡，除了詳實記錄餐點製作時間與食用建議，廚師與打包人員皆簽名以示負責。而酒店內設置的專業「食安實驗室」也增加各餐廳的餐點留樣查驗次數，以確保民眾食的安全。

在此非常時期，晶華亦推出各項因應的住房餐飲行銷活動，讓消費者依舊能安心便利的享受五星級設施與服務，進一步鞏固市場占有率。

繼台北晶華酒店推出「買6000，送8000」住房專案，短短3天內即創造超過200間訂房紀錄、廣受市場肯定之後，集團旗下包括晶英、晶泉丰旅以及捷絲旅…等12家酒店也全面跟進，以超額回饋的方式，包括台北晶華餐飲與麗晶精品消費抵用券…等，讓旅客們在前往全台各地歡度假期之後，還可以回到台北享受晶華酒店豐美的餐飲饗宴，並體驗麗晶精品尊榮的購物服務。

晶華強調，期望能積極的以創新的行銷策略開發新的客源、持續提升客房餐飲設備，提高食品安全的作業管理，不斷優化服務品質、落實能源節約政策，降低直接成本提升競爭力，以飯店業界龍頭地位引領觀光產業平穩度過此非常時期，並在疫情過後迅速回溫，維持營收佳績、保持海內外市場占有率！

(中時 )