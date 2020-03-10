為善盡大學社會責任，嶺東科技大學承辦台中市南屯區第一所非營利幼兒園，盼善用校內各校教學資源，並以「適性」教學為主軸，透過分齡、混齡、團體及個人活動等不同方式，帶領幼童融入社會、深耕在地認知。

嶺東科大指出，南屯區第一所非營利幼兒園鄰近豐樂公園，預定109學年度招生，會決定投入承辦幼兒教育，是有感於幼教對許多孩童及家庭的重要，也配合市政府推動幼教政策，盼透過大學專業教育提供多元型態且優質的幼保服務。

豐樂非營利幼兒園籌備處主任韋明淑指出，目前規畫幼兒園的教學方向是以「團性」為宗旨，藉由開放不同年齡層的孩子互動、提升幼兒口語表達力，並讓他們從小適應團體社會，從中學習分享、輪流與等待、接納，也將開放家長參與及社區資源運用。

嶺東科大校長趙志揚表示，學校秉持專業、友善辦學理念，今年開始更擴大投入幼兒教育領域，盼藉由教育改變生命。

(中時 )