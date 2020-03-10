針對「住宿式長照機構」訪客管理機制，高市府昨（10）日在開完防疫應變會議後決定，機構訪客時間訂定1天1次且於白班探訪、訪客人數以1人為原則，以利降低疫情風險。

衛生局指出，由於「住宿式長照機構」服務的對象為體弱、易感染族群，為因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情及協助高市住宿式長照機構預先做好因應準備，以建立長照機構工作人員正確認知並確實執行訪客管理。

衛生局統計，高市住宿式長照機構包含護理之家有73家、老人福利機構有156家、身心障礙機構有8家、榮譽國民之家有2家等，皆適用本原則。

為因應此次疫情，高市依據衛生福利部「機構住宿式長照機構因應COVID-19(武漢肺炎) 感染管制措施指引」辦理，訂定高雄市住宿式長照機構因應嚴重特殊傳染性肺炎防疫作為現況查檢表，於疫情之初展開住宿式長照機構查核，並訂定訪客管理，以保護工作人員與住民健康。

(中時 )