星展銀行三大類客戶，自明天（2020年3月11日起）可以享為期45天的法定傳染疾病慰問金保障。星展銀行（台灣）消費金融處處長孫可基表示，這項與安達產險簽署的合作方案，是業界首創，新增此項客戶權益，提供客戶更全面的保障。

星展銀行（台灣）剛剛公布，符合資格的星展豐盛理財客戶、星展豐盛私人客戶，以及星展信用卡卡友，自3月11日起至4月15日止，自申請日翌日凌晨起算（含前14天等待期），不慎感染包含新冠肺炎在內的法定傳染疾病，即可申請法定傳染疾病慰問金。

這是新加坡DBS星展銀行自2月24日首創提供新加坡500萬客戶抗疫免費保險，作為海外市場的台灣，也納入相似的作法。

可獲得中「疫」慰問金保障的星展客戶，分為兩大類，其一是星展豐盛理財客戶和星展豐盛私人客戶，年齡介於20歲至75歲，可親赴星展銀行（台灣）各分行申請，即可獲得45天的保障專屬權益，自申請日翌日凌晨起算（含前14天等待期），不慎感染包含新冠肺炎在內的法定傳染疾病，即可申請新台幣22,000元之法定傳染疾病慰問金

第二類是所有星展銀行（台灣）信用卡卡友，包括正附卡持卡人皆適用，不限年齡，無須登錄，持卡人只需於3月11日至4月15日間，不限金額、任刷一筆新增消費，以該期間內第一次刷卡消費之日期為準，刷卡翌日凌晨起，即刻享有為期45天（含前14天等待期）之新台幣12,000元的法定傳染疾病慰問金保障。

星展強調，所有參加專案者的持卡人所持有的星展信用卡於保障期間內，皆需為有效卡且無延滯繳款、無發生遭限制或銀行強制停卡之情事。持卡人若有上述情事或不符合／違反本專案規定事項者，銀行方面將取消持卡人本次專案之符合資格。

由於這是台灣銀行業首創，該銀行為避免客戶沒弄清楚規定，建議客戶可以到分行或連繫理財專員，同時所有資訊依銀行官網為準。

(工商 )