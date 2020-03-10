受新冠肺炎疫情衝擊，大陸復工延後導致工作天數大減，也影響民眾消費意願，雅茗-KY（2726）2月營收0.35億元、月減80.2%、年減74.9%，累計前2月營收2.1億元、年減46.06%。

展望後市，雅茗-KY表示疫情為短期因素，大陸各主要城市已開始復工，華東地區日常生活也已恢復正常，疫情衝擊最嚴重的情況已過，3月營運可望將谷底翻轉回升。

1月下旬爆發疫情後，大陸內需市場受到全面性的衝擊，雅茗-KY 2月營收表現不佳是「黑天鵝」的市場因素，營運體質並無問題，而目前大陸大部分企業已經陸續復工，而快樂檸檬的直營店復工率也達100%，湖北以外的加盟店營業比例也提升。

雅茗-KY表示，目前恢復營業的門市雖然工時暫時縮減，但營收已經達到正常情況的60%，加上近年早已布局大陸外送市場，仍維持一定的動能，外送營收佔比達60%以上，而3月至今營運狀況已明顯回溫，特別是指標性的上海迪士尼已經恢復營業，民眾日常生活走回正軌，3月的營收表現將有明顯反彈，疫情因素是「短空長多」。

雅茗-KY認為，經過疫情洗禮，大陸手搖飲料產業可望重新「洗牌」，體質不佳的品牌可能無法通過考驗，但存活下來的品牌對於整體市場的品質與消費者都是良性的提升，快樂檸檬的品牌已經深獲消費者信任，加上人才培育與資金儲備都相當紮實，因此疫情平息後，可望在市場反轉性的爆發中獲益。

雅茗-KY今年結合重要渠道代理商進一步深耕大陸二、三、四線城市是既定計畫，集團的營銷團隊積極往大陸內陸布局，3月已經與多家渠道代理商攜手危機入市，每日更有數百通尋求加盟電話希望逢低布局，反映目前對於市場即將復甦已有信心。

雅茗-KY今年定下以「擴大展店」、「國際合盟」、「投資併購」3箭策略，並與已進駐大陸逾百所大學院校的團膳專業團隊攜手，共同開發校園市場，將旗艦茶飲品牌「快樂檸檬」導入校園餐廳及校外周邊門市。

同時雅茗-KY也在今年初與美國北加州營運商共同成立合資公司，雅茗-KY認為，除了大陸市場以外，快樂檸檬在包含北美、東南亞、日本等區域市場都有很好的銷售表現，未來也會在既有基礎上積極拓展，也會尋求適合的併購機會，目前也有多家標的正洽談中。

(工商 )