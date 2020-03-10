2020金馬奇幻影展10日公布14部精彩強片，其中最受矚目的是去年剛以《返校》贏得金馬獎最佳新導演、改編劇本獎的徐漢強與阿根廷動畫導演馬可洛可可合作的最新VR作品《星際大騙局 之 登月計畫》的世界首映，這部作品將帶領觀眾彷彿登上月球，展開絕無僅有的VR互動體驗。影展也特別聚焦伊朗近期在類型電影的建樹，保證一新耳目。而年年必備的「東瀛狂想」單元將帶來日本名導Sabu、武正晴的新作，還有超人氣女星廣瀨鈴飆唱死亡金屬樂；「當代奇幻」單元則從偶戲、漫畫、經典文學取經，還有推理、暴力、浪漫各式歡樂處方，等觀眾來領教。

當紅女星廣瀨鈴在《靠北少女》突破形象化身樂團主唱，與「國寶級美男」吉澤亮一同解救父親堤真一。（金馬執委會提供）

在世界影壇佔有一席之地的伊朗電影，早已突破寫實格局，在各個類型大放異彩。本屆金馬奇幻影展便特別推出「伊種注目」單元，邀來創下伊朗影史票房新紀錄的《緝毒風暴》，以逼人的節奏，強大的人物刻劃，描繪黑白兩道的灰色地帶。導演尼瑪賈維蒂的《消失的死刑犯》，則在幽閉的監獄空間，讓正直的典獄長和死刑犯玩起貓捉老鼠的遊戲。《怪奇理髮院》，更將一間涉嫌連環命案的理髮院，延伸融合黑色幽默、虛假幻境的各種想像，徹底打破對伊朗電影的刻板印象。

日本鬼才Sabu奇幻力作《愛在陰陽兩極擺》，讓「放浪兄弟」NAOTO一改帥氣形象飾演懦弱的政府職員，展開一場鬼界與黑道的大鬥法。（金馬執委會提供）

深受觀眾喜愛的「東瀛狂想」，今年也有名導、巨星加持。日本鬼才Sabu奇幻力作《愛在陰陽兩極擺》，讓「放浪兄弟」NAOTO一改帥氣形象飾演懦弱的政府職員，為了擺平鬧鬼都更案，展開一場鬼界與黑道的大鬥法。名導武正晴曾在金馬奇幻影展大獲好評的《噓八百》，續集《噓八百：京都篇》除了找來演技派男星中井貴一繼續搭檔佐佐木藏之介，廣末涼子也加入一展詭計，更添看頭。憑〈au三太郎〉系列廣告成名的日本導演濱崎慎治的《靠北少女》則讓當紅女星廣瀨鈴突破形象化身樂團主唱，與「國寶級美男」吉澤亮一同解救父親堤真一。

堪稱奇幻指標的「當代奇幻」單元，今年有不少精彩改編作品，包括多次獲得坎城評審團大獎的義大利名導演馬提歐賈洛尼改編經典兒童文學的《皮諾丘的奇幻旅程》，有完全不同於迪士尼的魔幻魅力。《魔境夢遊》澳洲女星蜜雅娃斯柯斯卡則在《茱蒂與潘趣》中，讓在百年偶戲裡總是挨揍的妻子展開復仇，宛如MeToo異色童話。不讓漫威、DC專美於前，印尼導演喬可安華的《閃電奇俠剛達拉》將印尼經典漫畫搬上大銀幕，剛猛的動作設計與炫目視覺效果，大獲好評。義大利知名插畫家羅倫佐馬托蒂首執導演筒的《熊熊大作戰》，以繽紛的色彩揭開童話下的社會矛盾，藉由人與熊的奇遇，搬演一場魔幻的主權之戰。

「哈利波特」丹尼爾雷德克里夫在《玩命Online》，單挑《弒婚遊戲》的惡女薩瑪拉威明。（金馬執委會提供）

西班牙新銳導演阿里茲莫雷諾的《搭火車旅行好吃驚》打破想像極限，將火車旅客分享的離奇故事虛實交錯，不到最後一秒，猜不出結局真相。同樣備受矚目的西班牙導演喬米蓋爾卡瓦耶羅的《倒數第N次分手》把「時間」元素玩出新花樣，看似「循環」的時間變成「倒數」，讓試圖挽回男友的女主角，還得把握逐漸流逝的機會。紐西蘭導演傑森雷豪登的《玩命Online》，則將「哈利波特」丹尼爾雷德克里夫飾演的魯蛇鄉民雙手釘上快槍，單挑《弒婚遊戲》的惡女薩瑪拉威明，交織出酣暢淋漓的動作新視界。

因應新冠肺炎防疫需求，2020金馬奇幻影展期間活動現場也會加強防疫措施，讓觀眾安心觀影，後續相關訊息將於官方網站、Facebook粉絲專頁及Instagram公布。

(中時 )