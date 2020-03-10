台股近期走勢圖

台股今（10日）早盤一度大跌近150點，但在國安基金信心喊話後，台積電、大立光等權值股發動攻勢急拉，終場上漲25點，收復「萬一」關卡。

儘管飽受疫情困擾，台股從12000至今並非只跌不漲，12151點下來之後，從11138點漲到11854點；再從11049點反彈11525點，分別漲了716與476點，攤開技術面前波盤整區低點就是壓力，反彈到壓力就是減碼的機會。

基於下跌的慣性反彈後還是向下，這波跌破11000點來到10830點後，最近一個跳空缺口與12日均線將構成下一個反彈的壓力，3/5低點為11310，封閉跳空缺口同時遭遇下彎的均線，多單部位越高越需要逢高減碼。

央行干預、政府喊話、川普震怒，加上政府基金買超以及預期國安基金護盤產生惜售心態，不管有沒有量短線都有反彈機會，重要的不是掌握反彈買更多股票，而是利用反彈逢高減碼，操作壓力一旦減輕，對局勢、對自身的處境能看得更清楚。

近30年散戶比例逐年降低，縱橫股市的沙場老將逐漸凋零，主力、螞蟻雄兵般的散戶曾撼動股價漲跌，現在主導行情的是投信、外資等機構法人，對行情有什麼影響呢?漲的時候沒有，跌的時候，法人恐慌賣出低檔卻缺乏散戶接手的買盤，市場陷入流動性危機時，對股價的衝擊更大。

市場的信心還很脆弱，稍微有點風吹草動，來自法人不計價的賣盤立刻傾巢而出，任何低點都守不住，正視總體經濟情勢，判斷走為上策時，有機會就趕快逃吧!

(本文作者為中華財經台分析師王文良)

(中時電子報)