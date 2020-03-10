蕭亞軒（Elva）11日將推出新單曲〈不如先慶祝能在一起〉，該曲以「愛」為主題，期望傳遞愛的溫暖與能力，要大家更懂得珍惜眼前人，和心愛的人在一起度過值得慶祝的每分每秒。今年正好是蕭亞軒母親逝世10週年，她特別選在3月11日母親冥誕日、以及當日上午11點（呼應蕭母2010年元旦離世）上架新歌，作為獻給在天上母親的生日禮物。

踏入歌唱事業受到媽媽很大影響，Elva回憶：「我唸書時，下課常被媽媽cue去KTV，跟她們朋友一起唱歌，媽媽最常點〈幾度夕陽紅〉要我唱，因為這首歌我總是唱得最好，讓媽媽很有面子！也因此練就了我在大家面前唱歌的膽子及信心。」

她提到自己和媽媽性格相反，「我是行動夢想家，媽媽是理想家，她總是非常知道如何對我，用柔情攻勢來說服我。」回憶過去母親在世時，每次錄音完都會詢問母親意見，「遇到困難或挫折她都會耐心地講道理給我聽」。儘管母親離開10年，至今每次錄完新歌，Elva仍會想「在天上的母親如何看待，希望她能給我一點鼓勵跟信心」。

蕭亞軒身為創意總監，在單曲視覺上將自己當做藝術品般雕刻。（軒亞娛樂提供）

蕭亞軒新歌〈不如先慶祝能在一起〉二度合作陳珊妮。（軒亞娛樂提供）

〈不如先慶祝能在一起〉由陳珊妮填詞，也是Elva繼2018年〈舞舞舞〉後再度合作，熱情的Elva搭上總給人理性冷調的陳珊妮，她說「合作這首歌時常意見不同，我比較少流淚，但她在歌詞中加入『眼淚如暴雨落下』等字眼，認為女生該適時展現柔弱，才是堅強」，坦言當下聽完立刻被說服，也因此「更佩服珊妮老師的才華」。兩人透過信件討論工作事宜，宛如多年「筆友」，Elva笑說「雖然沒有碰過面，但是感覺珊妮老師很了解我，我們在音樂上是『一家人』」。

〈不如先慶祝能在一起〉以中板旋律的新音樂復興80舞曲曲風為包裝，請來老搭檔陳偉老師擔任製作，MASTERING更邀來曾經做過阿黛兒及賈斯汀的母帶後製工程師操刀，Elva發揮天生獨具的中低音磁性歌聲詮釋。此外Elva身為創意總監，在單曲視覺上，將自己當做藝術品般雕刻，找來攝影大師邵亭魁捕捉獨特之美。近期因疫情影響，Elva希望藉這首歌，提醒自己在這當下能把握簡單幸福，珍惜眼前的人。

蕭亞軒新歌〈不如先慶祝能在一起〉選在母親冥誕上架。（軒亞娛樂提供）

蕭亞軒回憶母親當年帶她唱KTV，建立在歌唱上的信心。（軒亞娛樂提供）

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