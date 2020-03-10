新冠疫情衝擊擴大，雲品2月營收為1.22億元，年減32％，累計營收為4.07億元，年減9％，因去年農曆新年落在二月，故比較基期有所不同。以業界慣用的1月至2月累計營收來看，雲品的客房營業表現相對持穩，而館外餐飲的工商活動訂單遞延導致營收有所下降，但總體來看雲品所受到的影響較小，也期待在疫情趨緩之後，上半年遞延的訂單將有機會挹注整體營運。

而雖然整體旅遊產業受新冠肺炎疫情影響，雲品仍謹慎落實飯店館內進行消毒與防疫，除了客房內實施醫療級紫外線殺菌燈清潔，自三月起更陸續增設公共區域如大廳、餐廳及宴會廳、廚房與備餐區、洗手間等，所有空調設備加裝TAF驗證之UVC紫外線燈組，透過能夠消滅細菌的紫外線C波長（200～275nm）的光源進行滅菌，全面提升安全性。

君品酒店更增設FLIR 紅外線熱像測溫儀，可即時顯示進出飯店顧客的人體溫度影像，有效快速的達到初步篩檢的目的，更減少防疫期間測量體溫的人力與風險。此外，雲品並持續強化日月潭雲品溫泉酒店、君品酒店旅客住房體驗，君品酒店推出國人限定的住房優惠，以及國人一泊二食的住房方案，更於雲軒西餐廳推出加拿大活龍蝦饗宴，再次引起龍蝦熱潮，有效帶動住房率與餐飲來客數，其中，228連假期間挹注國旅需求升溫，日月潭雲品溫泉酒店在此連假住房率更達99％的水準。

展望2020年第一季，雲品持審慎保守的態度，雖然第一季面臨新冠肺炎疫情影響訂單遞延，不利於單季營收表現，雲品仍持續採取持續優化服務與產品，致力提升服務精緻度與增進消費者體驗感受，以深耕國內旅遊市場並維持市場領導品牌地位，日月潭雲品溫泉酒店更規劃了「龍蝦饗宴」優惠住房專案，至五月底前入住雲品，享用丹彤自助晚餐時，每人加碼贈新鮮水煮龍蝦，期待能夠有效帶動住房率。

另外，因應四月兒童節春假假期出遊，雲品首度推出「寵愛毛小孩」的寵物住房專案，攜帶毛小孩前往雲品入住，可免費加贈寵物備品與特製寵物點心，將能夠吸引家中有毛小孩的客群前往日月潭出遊，並響應世界睡眠日於3月13日起推出下殺4.5折的雲品好眠優惠住宿券，以多樣性商品與服務進擊各個客群。

此外，雲品延伸集團在餐飲事業的優勢，採取零資產、純管理模式，推動君品Collection宴會平台、「皇家薇庭」委託經營管理及外燴等多角化業務布局，以期在暫時性疫情過後，持續挹注公司整體營運體質穩健，並創造更為強勁之成長動能。

(中時 )