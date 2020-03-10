林務局於2018年啟動「國土生態保育綠色網絡建置計畫」，盼藉由跨部會與中央地方的合作，將東西向河川藍帶與生態綠帶等廊道逐一串連，接起山脈與海岸，編織「森、川、里、海」國土生物安全網。

新北貢寮區的卯澳漁村則是里海的社會生態地景。

經過兩年的磨合，無論中央部會或民間夥伴對國土生態綠網都有了一定程度的共識，並給予直接回饋。林務局也運用多元的教育推廣方式，例如深受國人喜愛的「里山動物列車」，讓大家知道林務局正在推動國土生態綠網。

過去公私部門都做過許多生態資源調查，卻缺乏整合，這將是國土生態綠網的一項重要工作，彙整分散在各個不同的部會、學術單位、民間的資料，這些資料再套疊各種不同的土地圖資，除了能了解區域生物相在時間軸下的分布與消長，也可得知哪些動植物在何種趨勢或土地利用之下的存續狀態。

同時，里山聚落逐漸瓦解的隱憂也必須獲得改善。林務局以戰略角度在特定生物多樣性熱點區域，投入資源，推動里山思維；培育在地的友善環境產業，除了保全區域生物多樣性資源，還能藉由永續產業，創造年輕人口回流。

林務局新書《請問里山怎麼走》中提到的南投中寮，正是林務局率先試辦這項作法的鄉鎮，讓石虎存續與居民生計能夠兼顧。《請問里山怎麼走》一書深入淺出詮釋里山，並走訪貢寮水梯田、卯澳漁港、中寮鄉、官田區、德文部落到加塱溪流域等社區，以四季呈現森川里海的美麗與哀愁，更看見其價值。希望邀民眾也起而同行，成為里山的守護者。

(中時電子報)