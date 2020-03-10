滯留武漢台商第二批包機，經過磋商1個多月終可望於今晚返台，第二批包機將由華航極東方航空各執飛一航班，共計要送400多名台胞回到台灣，而大家相當擔心是否會成為防疫漏洞，不過有將回到台灣的台胞揭露現場狀況，表示檢疫流程滴水不漏。

根據《聯合新聞網》報導，預計搭機返台的470名人員，在稍早於下午1點就到達機場，而他們在辦理登機手續跟在大廳等候時，都全程戴上口罩，本次返台人員目測是老弱婦孺居多，並且都是以武漢是當地或其他湖北省城市為主。

在武漢機場準備返台的台胞表示，在幾天前就已經做好核酸檢測，並在到達集合點時，要先出示醫院所開的核酸檢測陰性證明，並且經過量體溫跟基本資料核對後，才能前往機場。

此外，為了確保不會有上次包機時，參雜一名確診病例在內的情形再次出現，本次返台成員還寫了書面承諾，白紙黑字的承諾在14天內沒有與新冠肺炎患者或疑似病患者有過接觸史，並會接受返台的防疫措施，並且全程都有醫師陪同，希望能將防疫做到滴水不漏。

返台的人員將比照上次使用遊覽車載送，不過消防局也接到中央的特殊指示，加派了救護人員待命，以防有人出現發燒等症狀時可以立即處理。

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(中時電子報)