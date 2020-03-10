全球經濟走入積烈震盪的時期，各家市調機構預料2020年智慧型手機出貨量將下修，晶圓代工市場想要保持高利潤與市占率，更依賴先進製程技術，半導體設備大廠荷蘭商艾司摩爾（ASML）獨家供應的EUV光刻設備就是關鍵。然而，中芯國際表示，今年即將試產的7奈米將不採用EUV技術。

ASML獨家供應的EUV光刻設備，為全球晶圓代工龍頭台積電、南韓科技大廠三星電子追求先進製程不可或缺的設備，卻遭美國政府施壓不准荷蘭政府核准通過ASML出貨中芯的申請文件，雖中芯的技術發展7奈米仍屬過早，但對於大陸晶圓代工龍頭的野心，無疑是一大挫折。

據陸媒報導，中芯聯合首席執行長梁孟松表示，N+1 做為 14奈米製程後繼者，性能提高20%，功耗降低57%，邏輯面積63%，電晶體密度將超過2倍，中心還宣稱，已經正在加速研發N+2製程。

梁孟松原為台積電前研發處長，之後跳槽至南韓科技大廠三星電子幫助其發展14奈米製程，被視為台積電叛將，之後再任職中芯聯合首席執行長，協助中芯跨越3年發展困境的14 奈米製程，並在2019年第三季獲利上取得重大成果，中芯並以14奈米FinFET製程、12奈米加強FinFET製程，以及第二代FinFET製程、為N+1 技術世代，取得在5G、AI運用先機。

梁孟松提到，N+1 製程在表現上與7奈米製程非常類似，但實際上表現仍落後其他廠商，所以會在N+2技術上繼續努力。

台積電在7奈米世代發展出3種製程，分別為7 奈米製程(N7)、7奈米極紫外光（EUV）微影技術的強效版製程（N7+）、7奈米深紫外光(DUV)製程(N7P)，台積電也在7奈米製程加持下，2019年第四季單季營收3,172.4億元、季增8.3%、年增9.5%，毛利率50.2%、季增2.6個百分點，單季營收新高稅後獲利1,160.35億元、季增14.8%，創單季獲利新高紀錄，每股淨利來到4.47元。

中芯決定不使用EUV技術，若7奈米真能在2020年第四季試產、2021年量產，是否會導致邊際成本增加，從今年資本支出31億美元來看，目前年營收也僅達30億美元，中芯所背負壓力非常龐大。

(中時電子報)