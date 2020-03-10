◎太狂了！下周汽油恐降3.7元

瘋了！受到武漢疫情、OPEC油國打油價戰兩大衝擊，國際油價本周大跌，依據浮動油價機制，下周一國內汽油每公升將大降3.7元、柴油每公升更達4元。這將是油價公式上路以來，史上最大單周降幅。95無鉛新價看21.9元，將是4年新低，不過最後實際降幅仍得看這幾天國際油價變化。

◎新冠病毒超難抓 案34兒檢3次才確診

台灣新冠肺炎疫情再度延燒，今天新增2名確診個案，累積共47名確診者。其中一人是國內首起院內感染個案，是住在北部醫院第34名案婦女的20歲兒子，是其婦女住院時陪病接觸者，採檢到第三次才呈陽性確診。另一名則是荷蘭境外籍入個案，也是國內第一起荷蘭境外感染者為一名南部30多歲男性。

◎口罩實名制2.0 網購自付7元運費

口罩實名制2.0政策今拍板！中央流行疫情指揮中心今宣布，「口罩實名制2.0」將於3月12日推出，除了現有健保特約藥局及衛生所等實體通路外，新增線上預購通路，民眾可透過健保卡、自然人憑證登入平台，或可藉由健保快易通行動APP進行認證預購。

◎凌虐友人愛犬 前UBA球員不起訴

前台師大UBA朱姓女球員，去年7月受友人之託照料友人愛犬Kiwi時，因心情不好，對Kiwi摔踢出氣，造成Kiwi送醫，事後台北市動物保護處介入調查，將朱女依違反動保法送辦，另朱女向台師大自請處分，並被禁賽。不過，台北地檢署認為Kiwi因傷勢未達重傷害程度，不構成動保法刑責，10日將朱女不起訴。

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(中時電子報)