飲食中除了綠色蔬菜外，還要加入紅色的蘿蔔、黃色的玉米筍、白色的菇類等，讓餐盤顏色更豐富。（吳康瑋攝）

基隆市政府教育處為了讓基隆孩子了解基隆在地食材，並落實食農與食魚教育，連續第二年舉辦「魅力基隆-山海神廚」。（吳康瑋攝）

參賽對象為基隆市高中、國中、國小學生、家長及教職員，國中、小可以親子或同學一起報名合作創作料理，圖為上一屆獲勝的小廚神。（吳康瑋攝）

參賽對象為基隆市高中、國中、國小學生、家長及教職員，國中、小可以親子或同學一起報名合作創作料理，圖為上一屆獲勝的小廚神。（吳康瑋攝）

料理比賽將於6月6日於七堵國小擴大舉辦，校長張簡秀金為這屆神廚大賽講解。（吳康瑋攝）

基隆市政府教育處為了讓基隆孩子了解基隆在地食材，並落實食農與食魚教育，連續第二年舉辦「魅力基隆-山海神廚」，同時也藉此推廣基隆市在地特色農產品,所有比賽的食材都由基隆區漁會、農會提供，料理比賽將於6月6日於七堵國小擴大舉辦，除了比賽之外,當日也有小農市集,提供本地最新鮮的農漁產品給市民朋友，市府更指出，因應疫情關係，以食補的方式提升免疫力，更是這場料理大賽的重點之一。

市府教育處長林祝里指出，基隆市政府長期推動食農漁教育，「魅力基隆-山海神廚」主要是運用基隆在地食材「小卷與綠竹筍」作為料理主題，讓學生從認識食材，而因應武漢肺炎疫情，今年活動地點選在七堵國小戶外舉辦，參賽對象為基隆市高中、國中、國小學生、家長及教職員，國中、小可以親子或同學一起報名合作創作料理，即日起至3月底止受理線上報名，冠軍可獲得5千元等值禮券及獎狀，並首度增加校廚組，因為校廚是學生營養午餐的舵手，角色格外重要。

教育處也提醒大家，最夯的提升免疫力的食補重點，多攝取優質的蛋白質。飲食中除了綠色蔬菜外，還要加入紅色的蘿蔔、黃色的玉米筍、白色的菇類等，讓餐盤顏色更豐富、也能攝取到更多不同種類的營養素喔！另外，吃好油也是重要的一環，油脂攝取會影響脂溶性維生素的吸收（β胡蘿蔔素、維生素A、D、E、K），因此攝取好油有助於細胞穩定。像是橄欖油、苦茶油、魚油、堅果都是很棒的好油選擇。

(中時 )