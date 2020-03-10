國民黨日前舉行黨主席補選，立委江啟臣勝出，但投票率只有3成多。全國公務人員協會榮譽理事長李來希，卻直言對這場選舉「很無感」。曾參選2018年臺北市長選舉的吳蕚洋也幫腔表示，「不真誠是國民黨的問題重點，大多數人不是為理想而付出，為理想努力的政黨不會是這德性。」

國民黨主席補選在7日舉行，由前副主席郝龍斌與青壯派立委江啟臣兩人對決。最終由江啟臣以8萬4860票勝出，得票率為68.8%，郝龍斌則拿下3萬8438票，得票率為31.2%。但根據國民黨日前公告的全國選舉人數一覽表顯示，連同1萬816位海外黨員，共34萬5971名國民黨員擁有投票權，其中以台北市4萬3158人最多人，再來是高雄市4萬940人，其次為新北市3萬8251人。全台共12萬4019人投票，投票率僅有35.85%。

與上一次2017年國民黨主席改選時，當時有效票為47.6萬票，實際投票人數達27萬6423人。而這次補選僅12萬4019人投票，竟比當年吳敦義1人得票數還少，可謂是「選情最冷」黨主席選舉。

李來希直言，國民黨此次改選黨主席，未獲社會關注。因為「誰當黨主席就是那個樣子....國民黨想在台灣翻身已經是不可能了」。李來希觀點立獲吳蕚洋認同留言：「不真誠是國民黨的問題重點，大多數人不是為理想而付出，為理想努力的政黨不會是這德性。」

(中時電子報)