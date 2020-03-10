國土計畫法修法屢遭在野黨反對，但行政堅持沒有撤回法案問題。營建署今天再就法案遭立院程序委員會封殺，強調國土計畫基本態度，主要在協助地方政府務實面對未來發展需要並給予應變的彈性，本次修法是務實檢討絕非國民黨團所稱開後門炒地皮。

營建署表示，這次國土計畫法修法賦予彈性，是政府就實務面考量國際政經情勢及對國家長遠發展負責必要的調整。該法第15條第3項第3款得適時檢討變更各級國土計畫的情形，僅限於「政府」興辦的公共設施或公用事業計畫，並未包含「私部門」配合政策推動辦理者。

如重大建設計畫透過國土計畫通盤檢討程序，包括規劃、審議及完備相關法定程序的期間，至少需5年至10年才可完成，實無法因應國際重大情勢變化，反而可能造成國家整體發展困境，因此本次修正條文第15條將「經行政院核定之國家重大建設計畫」納入得適時檢討變更國土計畫條件，以備不時之需，而非任何建設計畫都可透過此程序變更國土計畫。

營建署強調，透過國土規劃引導土地有序發展，是政府推動國土計畫推動基本態度，且本次修法將「國家重大建設計畫」納入得檢討變更各級國土計畫的條件，除應符合國土永續發展目標、空間發展與成長管理策略及土地使用指導事項，並使重大建設計畫得於國土計畫機制與各界溝通協調，絕非外界所稱僭越國土計畫或以重大建設計畫名義隨時取得便宜農地進行開發。對於有關外界關切議題，營建署後續將於立法院審議過程積極說明，仍請立法院各黨團支持，以早日完成審查。

(中時 )